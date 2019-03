Soome välisministri kohusetäitja Timo Soini avaldas „oodi vend Eestile”

Soini märgib, et tema ametiaja jooksul on Eestis jõudnud olla neli välisministrit. Saab näha, kas jõuab olla viieski, Soini kohtuks temaga igal juhul hea meelega.

Soini sõnul on Soome ja Eesti cleantech’i ja tehnoloogiaalane oskusteave koos üsna löömatu kombo.

„Tehnoloogia võimaluste ärakasutamises tuleb meil eestlastelt ka ohtralt õppida. Nii hääletati seal just elektrooniliselt. Aga süsteem on usaldusväärne alles siis, kui katab kodaniku täielikult, mitte ainult ühe valimise osas. Selles on Eesti õnnestunud,” märgib Soini.

Soini usub, et meie rannikurahvaste ajalugu loob põhja koostööle erinevates valdkondades ka edaspidi – majanduses, kuluuris, teaduses ja kodanike vahelistes suhetes. Ka poliitilised eesmärgid on ühised, mida mõjutab eelkõige geograafiline lähedus Läänemere kaldal.

Suhe Venemaasse võib Soini hinnangul ajaloo tõttu siiski erinevaks jääda. Selle mõistmine ja sellega leppimine on samuti osa julgeolekupoliitilisest piirkondlikust mõtlemisest, aga siiski jagame Soini sõnul Venemaaga seotud muresid.

„Talsingi ehk Helsingis ja Tallinnas elamine ja nende vahel reisimine on juba üldine nähtus. Linnade vahel liigub suvel parvlaev umbes 15-minutiliste vahedega. See on tihemini kui linnast mitmetesse eeslinnadesse,” kirjutab Soini. „Meie koostöö ning nende ühenduste eest hoolitsemine ja nende arendamine nõuab poliitilist panustamist ka tulevikus.”