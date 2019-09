Soome välisminister Haavisto kutsus Financial Timesis pingutama suhete parandamiseks Venemaaga

„On väga keeruline ette kujutada lahendust [ülemaailmsetele kriisidele] ilma Venemaata või lahendust, milles Venemaa ei ole kuidagi aktiivne partner,” ütles Haavisto.

Ukraina valitsuse vahetus on loonud Haavisto sõnul võimaluse edasiliikumiseks. „Nüüd on uus juhtkond ja me võime loomulikult mõelda, et see on uus võimalus.”

Haavisto ütles, et Ukraina presidendiks valitud Volodõmõr Zelenskõi avas uue võimaluse Moskva ja Kiievi vaheliste seni väga pingeliste suhete sulatamiseks.

„Kus iganes me näeme lootust, nagu praegu selles võimaluses, et Kiiev ja Moskva lähenevad veidi mõnedes küsimustes, oleme me valmis toetama ja me oleme valmis aitama, kui midagi saab ära teha,” ütles Haavisto.

Helsingi ootab Venemaalt kooskõlas Euroopa Liidu positsiooniga Minski kokkulepete austamist, mis nõuavad tema vägede väljatõmbamist Ukraina territooriumilt.