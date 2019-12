Soome välisminister Haavisto kommenteeris väidet, et püüdis „ISIS-e lapsed” ilma emadeta Süüriast koju tuua

Haavisto sõnul tulid oktoobris tehtud õiguskantsleri otsuse järgi juhised, et vähemalt lapsed tuleks Süüria Al-Holi laagrist minema saada. Haavisto ütles, et kui see otsus tuli, nimetas ta ametniku, kelle ülesanne oli valmistada ette õiguskantsleri otsuse järgne otsus, vahendab Ilta-Sanomat.

Kõnealune ametnik tegeleb ainult Al-Holi laagriga seotud asjadega ja laagris olevate inimeste kojutoomisega juhtumipõhiselt. Haavisto ametniku nime ei öelnud. Juhtumipõhisus on seotud sellega, et kõigi kojutoomine ei ole erinevatel põhjustel tingimata võimalik.

„Ka kurdi võimudel on seisukohti mõnede isikute osas, et mis nendega peaks toimuma. Kurdid on enda teate järgi kogunud õiguslikult raskendavat informatsiooni mõnede isikute kohta. See on fakt, mis tuleb siia kaasata,” ütles Haavisto.

Ilta-Sanomat kirjutas juba kolm nädalat tagasi, kuidas Haavisto vabastas ilma avalike ega isegi asjaomastele osapooltele esitatud põhjendusteta ametist välisministeeriumi konsulaarosakonna juhataja Pasi Tuomineni.

Välisministeeriumis on see juhtum äratanud imestust, sest Tuominen oli hinnatud ametnik ja diplomaat, kelle ametis oleku aega pikendati veel juunis 2022. aastani.