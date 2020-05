Soome välisminister Haavisto: Balti „reisimulliga” ühineda on liiga vara, Põhjamaade mull on veelgi kaugemal

Haavisto sõnul reklaamisid Balti riigid oma ideed muljetavaldavalt Euroopa Liidu ministrite videokonverentsil, vahendab Helsingin Sanomat.

„Kõigi nende kolme maa ministrid olid kogunenud Riiga ja ütlesid, et võivad seal koos istuda. See oli väike demonstratsioon, kui hästi baltlastel teistega võrreldes läheb,” ütles Haavisto.

Haavisto mõistab eriti Eesti lootusi laiema reisimise lubamiseks, sest Soome turistid on Eesti jaoks tähtsad. Soome on selles asjas siiski veel ettevaatlik.

„Me oleme öelnud, et vaatame siis omal ajal, kas saab teha lõdvendusi ka teiste kui pendeldavate töötajate osas. See on meie suhtumine Balti mulli ja kui mõelda haiguse olukorrale, on Põhjamaade mull, Nordic Bubble, veelgi kaugemal,” ütles Haavisto.

Samas ütles Haavisto, et koroonaaeg on teinud naabermaad üksteisele veelgi lähedasemaks.

„Ennekõike Põhjamaad ja baltlased. Ma pole varem sellel ministriajal olnud nii tihti kontaktis just Eesti ja Rootsiga. Meil on vahel pea igapäevaselt ühenduse pidamist,” teatas Haavisto.

Eestiga on kesksed teemad olnud laevaliiklus ja riikide vahel pendeldavad töötajad, Rootsiga on palju arutatud piirilinnade Tornio ja Haparanda vahelist tööl käimist.