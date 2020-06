Soome välisminister: Eesti sooviks Soome turiste, aga peab vaatama, et ei tuleks liiga suuri riske

„Võtame läbi lähipiirkonna olukorra ning tervise ja haiguse analüüsi. Taani ja Norra on ju oma piire avanud,” ütles Haavisto.

Haavisto sõnul on Balti riigid reisimisega seotud asjades ka Soomega ühendust võtnud.

„Olen seda arutelu pidanud Eesti ministri Urmas Reinsaluga. Nad sooviksid Soome turiste Eestisse, aga peab muidugi vaatama, et siin ei tuleks liiga suuri riske,” ütles Haavisto. „Piiride avamisega oleks kindlasti seotud see, et ka karantiinireegleid muudetaks.”