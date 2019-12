Soome välisministeeriumi ametnik süüdistab minister Haavistot hirmu abil juhtimises ja ebaseaduslikus otsuses

„Puustinenil oli kohe alguses üks küsimus: kuidas sujub minu koostöö ministriga? Küsimus oli sedavõrd kummaline, et vastasin Puustinenile, et sinu küsimuse põhjal ilmselt neetult halvasti. Puustinen märkis seejärel, et see on väga kurb asi, sest minister tahab, et mind viidaks üle teistesse ülesannetesse hiljemalt detsembri lõpuks,” rääkis Tuominen.

Tuominen sai vestluse käigus teada, et otsus tema üleviimise kohta oli tehtud juba üle kahe nädala varem ja talle ei oldud sellest räägitud.

Samal päeval kohtus Tuominen riigisekretär (vastab Eesti kantslerile) Matti Anttoneniga.

„Riigisekretäri sõnul ei räägitud sellest mulle kohe, sest ametnike juhtkond ei uskunud, et ministril on tõsi taga ja ta teeb sellise otsuse välisministeeriumis aastal 2019. Minister kinnitas oma otsuse veel teist korda ja kolmandat korda kinnitas selle veel ministri eriabi Joel Linnainmäki, kes teatas, et see on ministri tahe,” lausus Tuominen.

Tuominen luges samas paberilt ette Haavisto avaldusi, milles ta on rõhutanud, et töökeskkonda ja töökultuuri puudutavates küsimustes tuleb salatsemine ja vaigistamine hukka mõista ning mingisugusele diskrimineerimisele, ahistamisele või kiusamisele ei ole välisministeeriumis kohta.

„Minu üleviimisest teistesse ülesannetesse ei räägitud minu alluvatele enne eelmist reedet ja ka siis väga ebaselgelt. Ministri jutt ja teod on omavahel tõsises vastuolus. Olen väga mures selle üle, milline on ametnike moraal ja õiguskaitse tulevikus,” teatas Tuominen.

Kolmapäeval teatas Haavisto Tuominenile, et ta võib soovi korral konsulaarosakonna juhatajana jätkata. Tuominen ei ole veel oma otsust teatanud.

Esmaspäeval teatas Haavisto pressikonverentsil, et Tuominen on endiselt ametis ja seda ametikohta ei ole „avatud”.

„Mina olen teada saanud, et minister valis üle nädala tagasi isiklikult mulle järeltulija konsulaarosakonna juhataja ametisse välja,” ütles Tuominen.

Kolmapäeval palus Haavisto Yle intervjuus Tuominenilt andeks. Haavisto väitis, et on olnud probleeme informatsiooni liikumisel ja tal oli telefon rikkis.

„Avalik andeks palumine on alati hinnatav asi, kui ka andeks palutakse rikkise telefoni eest,” lausus Tuominen.

Haavisto ise eitas väidet, et on juhtinud ministeeriumi hirmu abil.

„See väide ei pea paika. Olen siiski teinud selle vea, et EL-i eesistumisperioodi ajal on mul olnud liiga vähe aega personali jaoks,” ütles Haavisto.