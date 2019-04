Soome valimiste häältekuningas oli „monotoonse igava iseloomuga” Põlissoomlaste juht Halla-aho

Facebookis kirjutas Halla-aho varem, et kui valimistulemus on selge ja kohustuslikud asjad öeldud, kavatseb ta tõmbuda kuhugi tagatuppa, kus on kümneliitrine katel täis tema kana-sulajuustu-herne-maisi-paprika-makaronisuppi ja mitu pudelit valget Trimbachi veini. Aperitiiviks ja digestiiviks kavatses Halla-aho tarvitada Perša Gildija viina.

Plaan aga ei täitunud.

„Ma ei ole jõudnud kokata ega käia isegi Alkos, need jäävad alati plaanideks, need plaanid. Vaatan kõvasti janusena õllekraani, võib-olla käime seal Riikkaga (erakonna peasekretär Riikka Slunga-Poutsalo – toim) varsti asjatamas. Ei midagi erilist, homme on jälle varajane äratus,” ütles Halla-aho.