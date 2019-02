Soome uus alkoholiseadus kasvatas long drinkide müüki pea poole võrra

Lonkeroks kutsutavate jookide müük kasvas 2018. aastal eelneva aastaga võrreldes 42 protsenti, vahendab Soome rahvusringhääling YLE.

Kangemat tüüpi long drinkide (joogid, mille alkoholisisaldus ületab 5,5 mahuprotsenti - toim.) puhul kasvas müük mullu 204 protsenti.

Ülejäänud alkohoolsete jookide puhul müüdud liitrite arv hoopis vähenes üks kuni kaheksa protsenti. Ainsana kasvas kangema õlle müük.

Müügikasvu üheks põhjuseks on see, et alkoholiseaduse muudatusega lubati Soome toidupoodides ja bensiinijaamades müüa jooke, mille alkoholisisaldus ei ületa 5,5 mahuprotsenti. Varem oli piiriks 4,7 mahuprotsenti.