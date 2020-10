Soome uurimisametkonna juht Rootsi lehe artiklist Estonia kohta: ei pea paika, jama!

Nurmi ütles, et tal ei ole aimugi, kust Aftonbladeti väide Soome võimude käsutuses olevate uute andmete kohta pärit on, vahendab Soome ajaleht Ilta-Sanomat.

„Täiesti arusaamatu informatsioon. Neil on siis selline arusaam, aga meil ei ole selliseid andmeid ega ka rootslastel,” ütles Nurmi.

Nurmi kinnitas, et Aftonbladet võttis temaga kolmapäeval ühendust, aga siis ei mainitud talle Rootsi õnnetuste uurimise ametkonna SHK dokumentidest väidetavalt pärit olevat informatsiooni. Nurmi luges sellest ka ise alles Aftonbladeti artiklist.

Artiklis öeldakse ka seda, et Rootsi, Eesti ja Soome võimud ei välista vähemalt praegu uusi sukeldumisi Estonia vraki juurde.

„Ei pea paika, jama,” lükkas Nurmi selle väite ümber.

Nurmi tuletas meelde, et seaduslik sukeldumine vraki juurde nõuaks kolmes riigis seaduste muutmist.

„Kui öeldakse, et sukeldumine ei ole välistatud, näitab see, et nende informatsioon on hoopis mujalt kui SHK-st või meilt,” juhtis Nurmi tähelepanu.

„Kolme riigi uurimisametkondade juhtkondade vahel on kokku lepitud, et siin austatakse hauarahu ja kõigi riikide seadusandlust. See tähendab soome keeles seda, et sellega seoses vraki juurde sukeldumist isegi ei kaaluta,” lisas Nurmi.

Nurmi rõhutas veel, et mingit uut juurdlust Estonia uppumise kohta ei ole alustatud. Tegemist on „varem raporteerimata pildimaterjali esialgse hindamisega”.

Nurmi viitas ilmselt telekanali Discovery dokumentaalfilmis näidatud augule Estonia keres.

Et õnnetus leidis aset rahvusvahelistes vetes, on uurimis- ja otsustamisvastutus rahvusvaheliste reeglite järgi laeva lipuriigil, mis on antud juhul Eesti.

„Selle esialgse hinnangu andmise on otsustanud algatada Eesti sõltumatu uurimisametkond OJK. Nad on seejärel palunud Otkesit ja SHK-d ehk Soome ja Rootsi sõltumatuid uurimisametkondi ennast selles projektis abistada,” ütles Nurmi.

Nurmi sõnul võrreldakse eestlaste juhitud projektis praktikas koostöös uut pildimaterjali algse uurimise materjalidega. Seejärel annavad osapooled hinnangu, kas see võrdlus annab põhjust mingiks edasiseks tegevuseks.