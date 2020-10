Soome ülemkohus hakkas arutama ajakirjanik Jessikka Aro tagakiusamissüüdistust dotsent Johan Bäckmani vastu

Teise astme kohus mõistis Bäckmani juulis osas süüdistuspunktides õigeks ja lühendas tema tingimisi vanglakaristust Soome valeuudiste väljaannet MV-lehti puudutavas kohtuasjas, vahendab Helsingin Sanomat.

MV-lehti ja Uber Uutiste tegevust puudutavas kohtuasjas olid süüdistatavad MV-lehti asutaja Ilja Janitskin, Bäckman ja veel üks kolmas isik.

Janitskin suri, kui kohtuprotsess oli veel pooleli, mistõttu tema osas menetlus lõpetati. Kehtima jäi tema puhul esimese astme kohtus saadud aasta ja kümne kuu pikkune reaalne vanglakaristus.

Bäckmani mõistis teise astme kohus süüdi ainult raskele auhaavamisele õhutamises. Kohtuotsuse järgi edastas Bäckman Janitskinile avaldamiseks materjali Aro kohta.

Bäckmani edastatud materjal puudutas Aro eraelu. See avaldati kohtu otsuse järgi ilmselt kahjustamise eesmärgil.

„Kannatanut on halvustatud viisil, mis on tekitanud suuri kannatusi. Tegu on olnud avaldatu iseloomu ja levitamisviisi arvesse võttes ka tervikuna hinnates raske,” leisid teise astme kohus.

Tagakiusamises ja raskes auhaavamises mõisteti Bäckman aga õigeks.

Erinevalt esimese astme kohtust leidis teise astme kohus, et Bäckmani kontakteerumised sotsiaalmeedias ei vastanud tagakiusamise tunnustele.

Teise astme kohtu hinnangul esitas Bäckman Aro kohta mujal alusetut informatsiooni. Siiski ei olnud tegemist raske auhaavamisega ja tavaline auhaavamine oli aegunud.

Bäckmani karistati teise astme kohtus kolmekuulise vangistusega tingimisi. Esimese astme kohtus oli Bäckmani karistus kolme kuriteo eest aastane vangistus tingimisi.

Aro nõuab ülemkohtus Bäckmani süüdi mõistmist tagakiusamises ja ülemkohus on selle tänase otsusega ka arutlusele võtnud.