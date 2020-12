Soome tuumajaamas oli eile avariiolukord, täna selgus selle põhjus

Jaama omanik Teollisuuden Voima (TVO) teatas täna varahommikul, et avarii juhtus, kui reaktorivee puhastussüsteemi sattus rikke tagajärjel tavalisest kuumemat vett. See vabastas filtrimaterjali reaktori survemahutisse, kus see aktiveerus, vahendab Yle Uutiset.

TVO teatas, et aurutrassi kiirgustase tõusis, mis tekitas hetkelise tipu aurutrassi kiirgusmõõdikutes. See käivitas plaanipäraselt ohutussüsteemi ja viis reaktori kiirsulgemiseni.

Avariiolukorra põhjustatud valmisolekuolukord on lõppenud ja toimuvad remonditööd.

Kiired remonditööd on TVO teatel kulgenud plaanipäraselt. Energiablokk on elektritootmisest seni välja lülitatud ja selle võrku taasühendamisest teatatakse hiljem eraldi.

TVO tehniline juht Sami Jakonen usub, et reaktor võiks taas elektrit toota juba pühapäeval.

Koostöös TVO-ga uurib rikke põhjusi Soome kiirgusohutuskeskus (STUK). Eesmärk on uurida, kuidas sellist riket saaks edaspidi ära hoida.

Olukorda jälgib ka Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA).

STUK-i abidirektori Tomi Routamo sõnul ei olnud olukord tervikuna ohtlik.