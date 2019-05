Soome toll tabas tuumarelva tootmisel kasutada võidava aatomikaalu, mida taheti saata Iraaki

Toll kontrollis 2017. aasta detsembris Helsingi-Vantaa lennujaamas saadetist, mille Soome ettevõte tahtis saata Iraaki, vahendab Ilta-Sanomat.

Saatedokumentide järgi kahtlustas Soome toll, et see sisaldas ekspordipiirangu all olevaid kaupu ja palus selle kohta välisministeeriumi hinnangut.

Välisministeeriumi hinnangu järgi sisaldas saadetis muu hulgas kahel otstarbel kasutatavaks klassifitseeritavat massispektromeetrit. Lühidalt öeldes on tegemist aatomite ja molekulide kaaluga, teatas Soome tolli üleminspektor Sari Knaapi.

„Sellega võidakse kaaluda molekule ja neid võidakse kasutada näiteks tuumarelvade tootmisel,” ütles Knaapi.

Massispektromeetril on ka mitmeid tsiviilkasutuasalasid. Knaapi sõnul ei tea Soome toll, milleks seadet oleks Iraagis täpselt kasutatud.

„Need on siiski sedatüüpi seadmed, et neid võidakse kasutada halbadel eesmärkidel. Saadetise sihtkoht oli Iraak ja seadmel ei olnud sinna eksportimise luba,” ütles Knaapi.

Soome tolli kinni peetud saadetis toodi Soome USA-st. Seal oli saadetise sihtkohaks märgitud Soome.

Kahel otstarbel kasutatavate toodete eksport USA-st Soome ei nõua võimude luba, aga nende eksport Euroopa Liidust välja nõuab luba, mille võivad antud juhul anda kas USA või Soome võimud.

Tollile ei esitatud USA ekspordiluba ja seda ei taotletud ka Soomest.

Kuriteos kahtlustatakse kaubasaadetise ekspordimenetlusse andnud Soome ettevõtte tegevjuhti ja juhatuse tegelikku liiget.