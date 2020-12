Soome tõi Süüriast tagasi kaks endist Islamiriigi naist ja kuus last

Ülejäänud Al-Holist Soome naasnud naised ja lapsed on põgenenud laagrist omal käel, vahendab Yle Uutiset.

Yle andmetel tõid Soome välisministeeriumi esindajad pered laupäeval ära Qamishli linnast Süürias.

Qamishli asub Iraagi piiri lähedal ja sealt on Al-Holi sadakond kilomeetrit. Yle andmetel olid pered liikunud Al-Holi laagrist kõigepealt Roji laagrisse, kust kurdi võimud toimetasid nad Qamishlisse ja andsid Soome võimudele üle.

Tegemist oli Soome ja Saksamaa ühisoperatsiooniga.

Saksamaale viidi tagasi kolm naist ja 12 last. Saksa ajalehe Bild andmetel oli operatsiooni pikalt ette valmistatud, aga see oli koroonaviiruse tõttu edasi lükkunud.

Üks saabunud naistest oli Yle andmetel 2019. aasta kevadel CNN-ile intervjuu andnud Sanna, kes ütles tollal, et tahab Soome tagasi.

Koos Sannaga tuli neli last, kellest noorim on koolieelik. Intervjuusid on andnud ka Sanna teismeline tütar.

Teine naasnud naine on Somaalia päritolu. Tema mõlemad lapsed on koolieelikud. Yle on Al-Holis intervjueerinud ka teda.

Al-Holist on seni lapsi ja naisi Soome naasnud kolmel korral.

Aasta tagasi toodi Soome orvuks jäänud lapsi. Operatsioon viidi läbi varsti pärast seda, kui peaminister Sanna Marini valitsus oli otsustanud, et Soomel on kohustus aidata laagrid olevaid lapsi, aga mitte emasid.

Mais naasis Soome kolm laagris olnud naist ja üheksa last. Nad olid lahkunud Al-Holist omal käel ja jõudnud erineval ajal ja erinevaid teid pidi Türgisse.

Soome võimud abistasid peresid piiriületusel ja reisidokumentidega.

Ka augusti alguses saabus Soome ise laagrist põgenenud naine oma lastega. Soome välisministeerium oli talle Türgis reisidokumendid andnud, aga muul viisil teda aidanud ei olnud.

Al-Hol on Kirde-Süürias osuv algeline pagulaslaager, kuhu koguti 2019. aasta kevadel tuhandeid inimesi varem Islamiriigi valduses olnud aladelt. Islamiriigi liikmete Soomest läinud naised ja lapsed on olnud vangid laagri suletud osas.

On teatatud, et laagris oli algselt 11 Soomest pärit naist ja umbes 30 last. Kui avalikud andmed paika peavad on neist Soome naasnud kokku kuus naist ja 21 last.