Soome tervishoiuametnik ei välista Vene koroonavaktsiini kasutamist Soomes

„Paistab nii, et immuunvastus tekib efektiivselt ja kaitse laboratooriumis kinnitatud haiguse vastu on suurepärane juba ühe doosi järel,” ütles Nohynek, vahendab Ilta-Sanomat.

Nohyneki sõnul tuleb nüüd veel oodata, millised on tulemused teise doosi järel.

„Venemaa käivitanud müügiloa saamise Sputniku kasutuselevõtuks Euroopa Ravimiametilt ehk EMA-lt,” ütles Nohynek. „Iga EL-i riik võib siiski hankida ka kahepoolselt vaktsiine muudelt kui EL-i lepingu osapooleks olevatelt ravimifirmadelt, kuigi me osaleme EL-i ühishankes. Tegelikult ei peaks me isegi ootama EMA luba, vaid teoorias piisaks Fimea (Soome ravimiamet) loast. Aga üldiselt oleme võtnud tarvitusele tsentraliseeritud müügiloa kaudu ehk EMA heakskiidetud vaktsiine.”

Kas tuleks siis kaaluda Sputnik V hankimist Soome?

„Sputnik V sai veidi halva maine osaliselt selle tõttu, et Venemaa võttis selle laialdaselt kasutusele juba siis, kui lõppenud olid alles esimese faasi katsetused mõnel kümnel inimesel. Tuleb siiski meeles pidada, et Venemaal on häid virolooge ja pikk viirusevastaste vaktsiinide väljaarendamise traditsioon,” ütles Nohynek.

Kas Soome peaks Sputnik V oma vaktsiinide valikusse lisama?

„Me oleme sidunud ennast juba viie erineva vaktsiini hankimisega EL-i ühishangetes. Kui nende tootmises või kaitse efektiivsuses ilmneb probleeme või kui tulevikus on vaja regulaarsete vahede järel tugevdamisdoose, võiks Sputnik V olla hea alternatiiv teiste adenoviirusvektorite kõrval,” ütles Nohynek.

