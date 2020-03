Soome terviseinstituut: valitsus lükkas epideemia kõrgpunkti kuu võrra edasi

Agentuur STT vahendab Soome tervise- ja heaoluinstituudi (THL) peaarst Tuija Leino prognoosi, et Soomes ilmneb koroonaviiruse haripunkt kõige varem mai teisel nädalal. Sellega muudeti instituudi varasemat hinnangut, mille järgi pidi kõrgpunkt saabuma aprilli keskel. Kuna vahepeal on valitsus kehtestanud hulgaliselt piiravaid meetmeid, on lootus epideemia plahvatuslikku tõusu pidurdada ja prognoosi on muudetud. Leino rõhutas siiski, et prognoos põhineb kõige värskemal ehk neljapäeva pärastlõunasel teabel ega ole lõplik tõde.

Soome sulges tänasest piirist ning eilsest on suletud ka koolid. Uksed on sulgenud enamik avalikke asutusi, üle 70-aastastel inimestel palub valitsus koju jääda.

Turu ülikooli epidemioloogilise statistika professor Kari Auranen selgitas Ylele teisipäeval, et valitsuse otsusel on kaks tahku. Kui valitsus oleks lasknud pandeemial omatahtsi toimuda, oleks viirus saanud suure lainena üle riigi levida. Haiguspuhang oleks kestnud kaks-kolm kuud ja nakatunud oleks umbes pool elanikkonnast, ehkki enamik neist kergelt. Nüüd aga, kui valitsus on hakanud viirusega võitlema, näitavad statistilised mudelid, et epideemia tuleb nõrgem, kuid pikaajalisem. “Nakatumisi tuleb vähem, aga epideemia kestab kauem, vähemalt kolme kuu võrra,” ütles Auranen.

