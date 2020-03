Soome terviseinstituudi juht pidi vabandama pressikonverentsil korduvalt ühte taskurätti nuuskamise eest

Tervahauta vastas parlamendiliikmele Mikko Kärnäle, kes seadis kahtluse alla THL-i usutavuse, vahendab Verkkouutiset.

„Markku Tervahauta annab juhiseid, et sama taskurätti võib koroona levimise takistamiseks kasutada vaid ühe korra, ja siis ise nuuskab otseülekandes samasse taskurätti mitu korda,“ ütles Kärnä.

„Vabandan oma nõrga esinemise ja halva eeskuju näitamise eest. Tuli taas tõdeda hästi tõestatuks ka minu ekslikkus ja see, kui keeruline on hügieeninõudeid järgida ja oma teguviise muuta. See sõnum sai ehk edasi antud,“ kirjutas Tervahauta Twitteris.

Pahoittelen heikkoa esiintymistäni ja osoittamaani huonoa esimerkkiä. Tulipahan taas hyvin todetuksi omakin puutteellisuuteni ja se kuinka vaikeaa hygieniaohjeita on noudattaa ja omia menettelytapojaan muuttaa. Se viesti ehkä välittyi. https://t.co/8M5HyGZlzw — Markku Tervahauta (@mapetti) March 13, 2020

Tervahauta käitumine koroonaviirusealasel pressikonverentsil on pälvinud Soomes palju tähelepanu. Tervahauta muu hulgas nuuskas ja pühkis nina ja nägu ning kasutas korduvalt sama taskurätti.

„Mul ei ole koroonat. Olen higine, aga mul ei ole ülemiste hingamisteede sümptomeid. Annan loomulikult proovi, kui selliseid sümptomeid ilmneb,“ ütles Tervahauta Ilta-Sanomatele.

