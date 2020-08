Soome terviseamet tahab juba lähipäeval anda karmima soovituse maskide kandmiseks

THLi terviseohutuse osakonna direktor Mika Salminen ütles Ylele, et on väga võimalik, et seesugune rangem soovitus tuleb juba õige pea.

"Jah, on väga võimalik, et see tuleb. Seda arutatakse uue nädala alguses," ütles Salminen.

Salmineni sõnul on värske maskisoovituse eesmärk otsida uusi võimalusi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sügisel.

Salmineni sõnul on THL uurinud tõendeid, mille kohaselt võiks maskide kasutamine olla kasulik.

"Arvestame asjaolu, et sügis läheneb ja pühad lõppevad. Piirangud, mis takistaksid epideemia eskaleerumist kevadel, on osaliselt kadunud. Uusi meetmeid tasub kaaluda nüüd," märkis ta.

Salminen juhtis tähelepanu, et THL soovitab juba praegu maske kasutada. Uus soovitus muudaks seda rangemaks, märgib Yle.

Salmineni sõnul pole Soomes koroonakkuste arv murettekitavalt suurenenud. Uut soovitust mõjutavad rohkem üldine olukord maailmas ja tõendid teise laine algusest.

Tema sõnul tuleks praegu kaaluda ka tervisejaama rajamist Helsingi-Vantaa lennujaama. Seal oleks lihtne inimesi testida ning omandada ühtlasi teadmisi troopiliste haiguste kohta.

"Kui seal oleks nendes küsimustes ekspertteadmised, oleks asi lihtsam. Hetkel on see ülesanne jäänud Vantaa linnale ja see pole päris õige."

Salminen meenutas, et juba kolm aastat tagasi juhtis Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tähelepanu tõsiasjale, et Helsingi-Vantaa lennujaamas pole alalist rahvatervise alast ekspertiisi nagu mujal maailmas.