Soome terviseamet avaldas valgusfoori põhimõttel toimiva koroonariskide hindamise skeemi — Eestile põleb roheline tuli

Mudel jagab riigid vastavalt nende praegusele koroonaviiruse esinemissagedusele kolme kategooriasse.

Rohelisse kategooriasse kuuluvates riikides ei ole nakatumisrisk oluliselt suurem kui Soomes. Neis riikides jääb COVID-19 esinemissagedus alla valitsuse kehtestatud piiri (vähem kui 8-10 juhtu 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul). Kuigi täna avaldatud viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 10,3, liigitab THL Eesti koos Läti ja Ungariga siiski rohelisse kategooriasse.

Oranži kategooria riikides on nakatumisoht suurem kui Soomes. Nendes riikides ületab COVID-19 esinemissagedus valitsuse kehtestatud piiri. Esinemissagedus on 10-25 juhtu 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul.

Punasesse kategooriasse kuuluvates riikides on nakatumisrisk tunduvalt suurem kui Soomes või seda riski ei saa THL-i hinnangul usaldusväärselt hinnata. COVID-19 esinemissagedus on väga kõrge — rohkem kui 25 juhtu 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul.

Soome terviseamet rõhutas, et valgusfoori mudel ei asenda valitsuse tehtud otsuseid, mida tuleb reisimisel arvestada.

Reisipiirangud on põhjanaabrite valitsuse otsustada

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et tuhanded töörände kaudu Soomega seotud eestlased jälgivad ärevalt, milline on Eesti nakatumiskordaja. Nimelt on Soome seadnud piirangud reisimisele riikidest, mille nakatumiskordaja on üle 8–10. Eesti on olnud selles vahemikus juba tükk aega ja tänaseks oli Eestis 100 000 elaniku kohta 10,3 nakatumist.

Soome siseministeeriumi ametnike selgitusel ei tähenda nakatumiskordaja täitumine automaatset piirangute kehtestamist. Kõikide uute piirangute ja muudatuste üle otsustab valitsus.

Eile Tallinnas käinud Soome siseminister Maria Ohisalo ütles Eesti Päevalehele, et konkreetseid riike puudutavad piirangud vaadatakse üle iga paari nädala tagant. Ent Ohisalo andis mõista, et Eesti puhul kaalutakse teisigi mõjureid peale nakatumiskordaja. "On väga oluline, et inimesed saaksid liikuda koju ja tööle – nii eestlased Soome kui ka soomlased Eestisse. See on väga tähtis," ütles ta Eesti Päevalehele. Ta lisas, et Soome valitsus arutab, kas hakata piiridel rohkem proove võtma. "Meie strateegiat nimetatakse hübriidstrateegiaks: üritame ühiskonda lahti hoida, kuid samal ajal viirust võimalikult palju alla suruda," selgitas ta.