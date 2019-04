Soome sotside juht Delfile: kui asi jõuab koalitsioonikõnelusteni, ei välista me algul kedagi

Soome sotsiaaldemokraatide (SDP) juht Antti Rinne vastas küsimusele, kas ta välistaks Põlissoomlastega koalitsiooni, et valimisvõidu korral ei kavatse ta ühtegi erakonda kohe välja jätta.

"Kui jõuame valitsuse moodustamiseni, saadame kõigile teistele parteidele küsimustiku, et selle põhjal ühisosa leida. Ühtegi erakonda ma välja ei jätaks," sõnas Rinne.

Lisaks uuris Delfi Rinne käest, kas Soome valitsust moodustades muutuks kuidagi riigi Vene-suunaline poliitika. Rinne kinnitas, et Soome jaoks on oluline kõigi on naabritega häid suhteid hoida, kui võimalik. "Kuid loomulikult seisame Euroopa Liiduga koos Moskvale kehtestatud sanktsioonide taga," selgitas ta.

Soome rahvusringhäälingu YLE esialgsete valimistulemuste järgi on SDP Soome valimiste võitja. Tegelik tulemus selgub hiljem, sest hetkel on üle loetud umbes 85 protsenti häältest.