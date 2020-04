Soome skandaalse kaitsemaskide ostu kohta tehti kuriteoavaldus politseile

Kaitsemaskide ostuks mõeldud rahasumma 4 980 000 eurot on Sarmaste ettevõttele täies mahus välja makstud. Soome on saabunud hinnanguliselt kolmandik tellitud toodetest ja HVK sõnul oli lisaks kogusele vale ka kauba kvaliteet, vahendab Iltalehti.

HVK on alustanud tehingu osalist tühistamist ning nõuab makse tagastamist tarnimata kauba osas ja hinnaalandust vale kauba põhjendusel. Juba tarnitud kaitsevahendid ei vastanud HVK teatel Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi abipalve ja HVK tellimuse sisule.

Tallinnas ilukirurgiakliinikut pidava Tiina Jylhä ettevõttele The Look Medical Care OÜ on HVK saatnud tehingu tühistamise teate ning juba makstud raha tagastamisnõude. Jylhä ettevõte esitas arve umbes 5,4 miljonile eurole ja sellest oli ette makstud 2,6 miljonit eurot.

Jylhäle makstud raha on HVK teatel külmutatud. Varem on teatatud, et raha külmutas Eestis Luminor pank.

Põhjenduseks toob HVK eeldatava lepingu rikkumise, mis põhineb rahapesukahtlusel ja sellel, et ettevõte on väidetavalt reklaaminud oma tooteid võltsitud tootesertifikaadiga. Jylhä ettevõtte kaudu ei jõutud kaitsevahendeid Soome toimetada.

Soome keskkriminaalpolitsei teatas eile õhtul, et on saanud kuriteoavaldused kaitsevahendite tehingute kohta erinevate osapooltega ja alustanud eeluurimist vastavalt seadusele.

Eeluurimine tähendab seda, et politsei uurib, kas on põhjust kahtlustada kuritegu.

Soome keskkriminaalpolitsei rahapesu uurimiskeskus oli juba eelmisel nädalal külmutanuid Soomes kahtlase äritegevusega seoses varasid enam kui kahe miljoni euro väärtuses. Keskkriminaalpolitsei ei täpsusta, kelle varadest jutt käib.