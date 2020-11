Soome sisenemine võib juba järgmisest nädalast lihtsustuda riikide jaoks, kust nakatunuid on Soomest kuni kaks korda rohkem

Praeguste reeglite järgi määratleb Soome koroonaviiruse seisukohalt ohutuks ehk niinimetatud roheliseks riigiks need riigid, kus on alla 25 koroonaviirusega nakatumise 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul, vahendab Helsingin Sanomat.

Ettevalmistamisel olev otsus on seesama, mis leidub ka valitsuse parajasti kooskõlastusringil olevast nakkushaiguste seaduse muutmiseelnõust.

Otsuse ettevalmistamine on veel pooleli, mistõttu on võimalik, et see muutub või sellest loobutakse. Reisimisreeglitega on seotud tohutu hulk juriidilisi, aga ka poliitilisi probleeme.

Soome valitsuses on nimelt erimeelsused selle üle, kas reisipiiranguid peaks lõdvendama juba enne, kui parajasti kooskõlastusringil olev ja juba niigi vastuolusid sisaldav nakkushaiguste seaduse muudatus on parlamendis läbi läinud.

Valitsus kavatseb igal juhul teha neljapäeval reisimise kohta uusi otsuseid. Põhjus on see, et Soome on sisuliselt sunnitud otsustama, kas pikendab Schengeni ala sisepiiri kontrolli.

Piirikontroll jääb ilmselt kehtima esialgu lühikeseks tähtajaks, sest valitsus ei ole leidnud üksmeelt meetodite asjus, kuidas koroonaviiruse levimist välismaalt Soome saaks efektiivselt ära hoida.

Reisimine Euroopa riikidest Soome ei muutuks märkimisväärselt vabamaks ka sel juhul, kui juba järgmisel nädalal võiks Soome vabalt siseneda nendest riikidest, kus nakatunuid 100 000 elaniku kohta on Soomest kaks korda rohkem.

Nakatumismäär on Soomest praegu väiksem vaid Vatikanis. Eilse seisuga oleksid roheliste riikide hulgas võinud olla veel ka Iirimaa ja Island.

