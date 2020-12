Soome siseministrit sotsiaalmeedias ähvardanud meest karistati tingimisi vangistusega

Mees avaldas muu hulgas sotsiaalmeedias pildi, millel oli ministri näole joonistatud märklaud. Mees ähvardas ministrit „küttimisega”, vahendab Yle Uutiset.

Lisaks sellele ähvardas mees, et sõidab lõhkeainet täis veokiga Helsingi Pasila politseimaja ette ja laseb pool maja õhku, et sõnum kohale jõuaks.

Mees ähvardas ka karmimate meetmete kasutusele võtmisega ning ütles, et käib pommivalmistamiskoolis ja oskab pärast selle lõpetamist mida iganes teha. Ta kirjutas, et paneb „sinna siseministeeriumi ka paki teele”.

Ohisalo pidas sõnumeid tema puutumatust ja julgeolekut ohustavateks.

Kohtu hinnangul tuleb ähvardust ka objektiivselt hinnates tõsiseks pidada. Lisaks sellele sai ähvardus Ohisalole teatavaks, mistõttu on sellel ebaseadusliku ähvarduse tunnused.

Ähvardused ja eriti foto koos sellega seotud tekstiga on oma sisult sellised, et need ei toeta arusaama, et tegemist võiks olla millegi muu kui Ohisalo puutumatust ja julgeolekut puudutava õiguse rikkumisega, märkis kohus oma otsuses.

Mees ütles, et tahtis Ohisalo tegevust kritiseerida ja juhtida tähelepanu sellele, et Ohisalo ei olnud hakanud uurima asju, kus ähvardaja sõnul oli tegemist politsei temavastase kuriteoga.

Kohus märkis, et sellest seisukohast vaadatuna olid kirjutis ja foto avaldamine iseenesest sõnavabaduse kaitse all ning valitsuse liikmena peab Ohisalo välja kannatama ka karmi kriitika, mis kuulub demokraatliku õigusriigi juurde. Kohus juhtis siiski tähelepanu sellele, et vihakõne või ka muud inimõiguste kokkuleppe põhiväärtuste vastu suunatud avaldused ei ole sõnavabaduse kaitse all.