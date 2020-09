Soome siseminister: paistab nii, et piirikontroll taastatakse Eestist tulijate jaoks

„Euroopa nakkushaiguste ametkonna arvude põhjal paistab nii, et sisepiiride kontroll taastatakse muu hulgas Eesti suunast tulevale liiklusele, sest haiguse esinemine ületab 25 uut juhtumit 100 000 elaniku kohta 14-ööpäevasel kontrollperioodil,” ütles Ohisalo täna ajalehe Ilta-Sanomat vahendusel.

Otsus tähendaks Ilta-Sanomate teatel seda, et Eestist Soome saabujatelt eeldataks alates esmaspäevast kahenädalast karantiini. See puudutaks ka Eestist puhkusereisilt naasvaid Soome kodanikke.

Ka ajalehele Helsingin Sanomat öeldi Soome valitsusringkondadest, et Soome karmistab reisimisreegleid Eestist ja Rootsist tulijatele pea kindlasti.

Vaba reisimine oleks siiski lubatud Soome maapiiril ning laeva või lennukiga Eestist ja Rootsist saabudes ilma testimistõendi ja karantiinita tööpõhises liikluses ja muus „piirikogukonna igapäevases läbikäimises”, kui haigusolukord mõlemal pool piiri on laias laastus ühesugune.

„Tööreisiliiklus selles olukorras jätkuks edasi ilma karantiinisoovituseta valitsuse põhimõttelise otsuse järgi, kui (Soome) pealinnapiirkonna ja Eesti vahel ei ole epideemiaolukorras suurt erinevust,” ütles Ohisalo.

Soome valitsuse üle-eelmisel nädalal tehtud otsuse järgi võib riikidest, kus viimase kahe nädala jooksul on registreeritud alla 25 uue nakatumisjuhtumi 100 000 elaniku kohta, saabuda Soome puhkusereisile ilma, et reisija peaks eneseisolatsiooni jääma.

Eestis on see arv nüüd 30,85.

Ka Rootsi olukord on halvenenud ja näit on 26,7 nakatumist 100 000 elaniku kohta.

Ilta-Sanomate andmetel on Soome valitsuses lähtutud sellest, et 25 juhtumi piiri püütakse edaspidi otsustes võimalikult täpselt järgida, sest see muudab Soome käitumise teiste riikide jaoks ettearvatavaks.

