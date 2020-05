Soome siseminister: otsus Balti riikide vabatsooniga liitumiseks tuleb maikuu jooksul

"Valitsuses ei ole veel selget seisukohta turismikoridoride kohta. Me pole arutanud selle üle, milline on olukord riikides," tunnistas Ohisalo Helsingin Sanomatele, soovimata sel teemal spekuleerida.

Tema sõnul kehtivad praegused piirangud 14. juunini, ent järgnevatel nädalatel võib tulla otsuseid konkreetse riikide kohta. Ohisalu märkis, et Eestit ja Rootsist vaadatakse piirangute leevendamise seisukohalt eraldiseisvalt, johtuvalt sealsest epidemioloogilisest olukorrast.

Ohisalu tõdes, et otsust Balti riikide vabatsooniga liitumise üle veel ei ole, ent hinnang on, et esimesed turismikoridorid luuakse ennekõike Soome, Eesti ja teiste Balti riikide ning Põhjamaade vahel.

Siseministri sõnul avatakse piirid riikidega, mille epidemioloogiline olukord on Soomega sarnane, mistõttu Rootsi jääb sellest valemist tõenäoliselt esiti välja, arvestades sealset kõrgemat nakkusriski. Küll aga on olukord suudetud kontrolli alla saada Norras, Taanis ja Islandil, mis tähendab, et nende riikide elanikele võidakse sissepääs Soome lubada, ent seda mitte maismaa kaudu. Norra ise on näiteks öelnud, et reisipiirangud jäävad kehtima kuni 20. augustini, ent Põhjamaade vahelist vaba liikumist kaalutakse siiski varem - juuni keskel.

Vaba turismikoridori kaalutakse ka kaugemate Euroopa riikidega, kus olukord on hea, ütles Ohisalu, rõhutades siiski, et arutelud nende otsuste üle on alles ees, mistõttu ei saa konkreetselt midagi lubada.

Hetkel jääb kehtima 14-päevase iseseisva karantiini nõue, va töörändele Eestist. "Kui me liigume edasi järgmisesse faasi, siis kaalume teisi meetmeid. Me ei ole praegu karantiinist loobumas," kinnitas ta.