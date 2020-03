Soome siseministeerium: Soome ja Eesti vaheline töölkäimine on tähtis mõlemale, aga viiruse tõrjumiseks tuleb teha raskeid otsuseid

- Praktikas ei saa edaspidi Eestist Soome tööle pendeldada keegi teine peale teatud isikute gruppide. Need on näiteks tervishoiu ja päästeala professionaalid, kaubaautode juhid ja eakate hooldamise professionaalid ning sellised ühiskonna seisukohalt kriitilised töötajad, keda on vaja kutsuda välismaalt ja kelle tööd ei saa edasi lükata. Täpse leotelu võib leida Soome piirivalve veebilehelt

- See tähendab, et näiteks Eesti ehitusmehed ei saa Soome tööle pendeldada.

Edasi-tagasi üle piiri võib siiski saada vältimatutel perekondlikel põhjustel. Mida see tähendab?

- Otsus selle kohta, mis on vältimatu töölkäimisliiklus või muu liiklus tehakse lõpuks piirivalve poolt vastavas piiripunktis. Ammendavat nimekirja erinevate põhjuste kohta ei ole võimalik koostada, aga selline põhjus võib olla näiteks lähedase matus.

Kas Eesti töötajad, näiteks ehitajad võivad Soomes üldse töötamist jätkata?

- Eesti töötajad võivad soovi korral jääda Soome töötama. Nad ei saa aga piirangute kehtimise ajal naasta alalise töösuhte alusel Soome, kui nende töö ei ole seotud näiteks mingi kriitilise infrastruktuuri hooldamisega, mida ei saa edasi lükata.

Miks Rootsi ja Norra suunas võib edasi pendeldada?

- Tingimused erinevatel sisepiiridel on väga erinevad. Näiteks Rootsi piiril on küsimus praktikas ühe küla vahelise liiklusega. Sellised piiranguotsused on väga rasked otsused, aga need tehakse, et tõrjuda ohtu tervisele.

- Piirang puudutab ennekõike selliseid transpordiliike, kus veetakse korraga paljusid inimesi ja nende omavahelisi kokkupuuteid ei saa vältida. On põhjust tähele panna, et sellist pendeldamist ei lubata ka Stockholmist Turusse või Helsingisse saabuvatel laevadel.

Kas üle Vene piiri võib pendeldada?

- Venemaa piir on välispiir ja selle kohta ei tulnud nüüd muudatusi. Üle piiri on Soome poolelt lubatud vältimatu liiklus, mida on kirjeldatud piirivalve juhistes.

Kui kaua piirang kehtib?

- Piirangud on praeguse informatsiooni järgi kehtivad kuni 13.04.2020.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!