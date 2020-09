Soome siseministeerium: esmaspäevast hakkab Eestist saabujatele kehtima karantiinisoovitus

Põhjuseks on see, et Eestis ületab haigestumine Soome seatud piiri 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul, vahendab Yle Uutiset.

„Kui minnakse puhkusereisile Tallinna, jõustub kahenädalane karantiinisoovitus,” ütles Pimiä.

Eesti välisministri Urmas Reinsalu eilse ennustuse kohta, et Soome karmistab reisimisreegleid, ütles Pimiä: „Jah, ta tõlgendab täiesti õigesti.”

Tööl käimist uued juhised ei puuduta. Eestist ja Rootsi piirialadelt võib edaspidigi ilma karantiini jäämata Soomes tööl käia.

„Nendest riikides võib Soome saabuda ainult tööreisi või muu volituse alusel ning erinevatel perekondlikel põhjustel,” ütles Pimiä.

Soome siseminister Maria Ohisalo ennustas varem ajalehele Ilta-Sanomat, et Soome valitsus otsustab veel sel nädalal piirikontrolli taastamise Eestist tulevate reisijate jaoks.

„Euroopa nakkushaiguste ametkonna arvude põhjal paistab nii, et sisepiiride kontroll taastatakse muu hulgas Eesti suunast tulevale liiklusele, sest haiguse esinemine ületab 25 uut juhtumit 100 000 elaniku kohta 14-ööpäevasel kontrollperioodil,” ütles Ohisalo täna.

Otsus tähendab Ilta-Sanomate teatel seda, et Eestist Soome saabujatelt eeldataks alates esmaspäevast kahenädalast karantiini. See puudutaks ka Eestist puhkusereisilt naasvaid Soome kodanikke.

Ka ajalehele Helsingin Sanomat öeldi Soome valitsusringkondadest, et Soome karmistab reisimisreegleid Eestist ja Rootsist tulijatele pea kindlasti.

Vaba reisimine oleks siiski lubatud Soome maapiiril ning laeva või lennukiga Eestist ja Rootsist saabudes ilma testimistõendi ja karantiinita tööpõhises liikluses ja muus „piirikogukonna igapäevases läbikäimises”, kui haigusolukord mõlemal pool piiri on laias laastus ühesugune.

„Tööreisiliiklus selles olukorras jätkuks edasi ilma karantiinisoovituseta valitsuse põhimõttelise otsuse järgi, kui (Soome) pealinnapiirkonna ja Eesti vahel ei ole epideemiaolukorras suurt erinevust,” ütles Ohisalo.

Soome valitsuse üle-eelmisel nädalal tehtud otsuse järgi võib riikidest, kus viimase kahe nädala jooksul on registreeritud alla 25 uue nakatumisjuhtumi 100 000 elaniku kohta, saabuda Soome puhkusereisile ilma, et reisija peaks eneseisolatsiooni jääma.