Soome seaduseelnõu püüab piirata rahvusringhäälingu teksti vormis ajakirjandust internetis

Tihti on asi lahendatud nii, et riigi parlament ja Euroopa Komisjon leiavad mitteametlikes aruteludes piisavalt ühise seisukoha.

Siiski on Siréni sõnul vähe juhtumeid, kus arutluse all on avalik-õigusliku ringhäälingu tekstipõhisus ja selle piiramine, ning seetõttu on Soome seaduseelnõu rahvusvaheliselt huvipakkuv.

Kangaskorpi avaldas septembris arvamust, et Yle tekstilise sisu kahanemine suurendab märkimisväärselt ajalehtede tellijate arvu. Interneti loogika soosib tihti Yle-taolisi suuri sisutootjaid, mis võib näiteks maakonnalehed varju jätta.

Soome ajakirjanike liidu ajaleht Journalisti on vastupidisel arvamusel, viidates muu hulgas sellele, et kõiki Euroopa Liidu liikmesriike hõlmanud küsitluse järgi ei mõjuta hästi finatseeritud avalik-õiguslik meedia negatiivselt kommertsmeedia eduvõimalusi.

Soome seaduseelnõu püüab need mõlemad seisukohad arvesse võtta. Marini valitsus peab tõenäoliseks, et avalik-õigusliku meedia kasutatavad ressursid hakkavad teatud punktist kommertsmeedia kasutatud ressursse kõrvale tõrjuma, aga selle kohta on valitsuse sõnul üsna napilt uuringuandmeid.

Mingisuguseid mõõdikuid selle kohta, kui palju võib Yles teksti olla, seaduseelnõu ei anna.

Seaduseelnõu ei näe ka ette, et teksti vormis sisu peaks olema seotud ainult avaldatud audiovisuaalse tele- või raadioprogrammiga.

Seaduseelnõu teksti ebamäärasus võimaldab üsna paindlikke tõlgendusi.

Millalgi võtab avalik-õiguslike ringhäälingute tegevuse kõigi aspektide kohta ametliku seisukoha ka Euroopa Komisjon. Seejärel võib komisjoni ametlikud lahendused kaevata Euroopa Kohtusse, mis teeb ilmselt lõpuks otsused ka tekstipõhise ajakirjanduse osakaalu kohta avalik-õiguslikus meedias.