Soome saari kokku ostnud Vene ärimees: see on hobi, mänguasi

Tegemist võib olla maaostudega, millel ei näi olevat majanduslikku või kinnisvara tavapärase kasutusväärtusega seotud loogikat. Võõrriigi heaks tegutsev maaomanik võib aga ehitada oma maale objekte, mida võõrriik võiks kriisiolukorras ära kasutada näiteks liiklusteede sulgemiseks või eraldusmärkideta vägede majutamiseks, rääkis Pelttari.

Pelttari ei maininud Airiston Helmit nimepidi, aga julgeolekuametnike siseringis teati küll, mida ta mõtles.

„On tõesti kummaline, et ehitatakse saartele ehitisi, kuhu saab majutada 200-300 inimest. Mõtle sellele, milleks sellist objekti saaks kasutada kriisi ajal,” ütles üks ekspert.

Airiston Helmi tegevusse ei saadud aga sekkuda, sest tõendeid selliste eesmärkide kohta ei olnud. Saarte ostmine ei ole kuritegu. Alles majanduskuritegude kahtlus andis õigusliku aluse tegutseda.

Airiston Helmi omanik Melnikov ei olnud operatsiooni ajal Soomes. Majanduskuritegudes kahtlustatuna peeti kinni kaks tema heaks töötanud meest, kellest üks oli Venemaa ja teine Eesti kodanik. Raskeim kahtlustatav kuritegu on rahapesu. Melnikov on peamine kahtlusalune.

Melnikov lubas Helsingin Sanomatele rääkida esimest korda avalikult, miks ostis Soome saari ja kust tema varad pärit on. Kunagi varem ei ole ta meediale intervjuusid andnud.

„Meedia ja interneti vastu ei saa võidelda ja minust on kirjutatud palju sellist, mis ei ole tõsi. Tahan nüüd tõtt rääkida,” ütles Melnikov.

Melnikovi sõnul on tema varad pärit ettevõttest Valtec, mis toodab torusid ja ventiile.

Melnikov sündis 1964. aastal Leningradis ehk praeguses Peterburis. Vanemad olid töölised.

Esimese ettevõtte asutas ta 1990. aastate alguses pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist.

Melnikovi sõnul õppis ta Leningradi mehaanikainstituudis kütte, veevarustuse ja ventilatsioonitehnika inseneriks ning töötas alguses tavalise torumehena.

„Siis mõistsin, et Venemaa hoonetes on vaja teistsuguseid torusid kui mujal suure vee rõhu ja küttevee kõrge temperatuuri tõttu,” ütles Melnikov.

Loe veel

Melnikov selgitas Valteci torude ja ventiilide omadusi ja tootmismeetodeid. Vahepeal vaadati videot Hiina tehasest ja siis loeng jätkus.

Melnikov väitis, et patenteeris oma leiutisi kohe pärast instituudi lõpetamist. Patente on kokku 103.

Küsimusele, miks ostis Melnikov Airisto saari, on tal omapärane vastus.

„Inimestel on erinevaid kogusid. Mõned koguvad kunsti, mõned autosid, aga mina kogun saari. Need meeldivad mulle. Saartel on ehtsat metsikut loodust,” ütles Melnikov.

Turu saarestik hakkas Melnikovile tema enda sõnul meeldima purjetades. Alguses purjetas ta Peterburist Kotkasse ja Helsingisse, hiljem Turu saarestikku, Stockholmi, Gotlandile ja Göteborgisse.

„Stockholmi saarestikus on liiga palju inimesi. Minu arvates on Turu saarestik kõige ilusam. Teist sellist kohta maailmas ei ole,” ütles Melnikov.

Melnikovil tekkis enda sõnul mõte oma saare ostmisest. Ta tahtis rahulikku sadamat, kuhu ankrusse jääda. Puhkepaika, kus oleks ka mugavusi.

2007. aastal võttis Melnikov ühendust Parainenis tegutseva kinnisvaramaakleriga ning ostis kaks maavaldust saartel ja kaks mandril. Üks saartest oli Säkkiluoto, mis oli olnud müügis juba aastaid. Säkkiluoto eest maksis Melnikov 525 000 eurot ja peagi algasid ehitustööd.

Airiston Helmi asutati 2007. aastal Melnikovi sõnul selleks, et ta tahtis hakata puhkusemaju välja üürima. Nüüd on Melnikovil ja Airiston Helmil Turu saarestikus kokku 17 objekti.

Airiston Helmit on lisaks Melnikovile finantseerinud kaks ettevõtet: Hongkongi Trading Bridge 12 miljoni euroga ja Briti Neitsisaartel registreeritud Bedford Castle enam kui kolme miljoni euroga. Need on riiulifirmad.

Melnikov andis mõista, et investeering Airistosse oli tema jaoks väike. „See on hobi, mänguasi.”

Põhjus, miks ta ostis saari just süvameretee ääres, on Melnikovi sõnul see, et tema laevad on suure süvisega ja need poleks saanud väga madalas vees liikuma. Samuti on väiksem vetikaprobleem.

Säkkiluotole lasi Malnikov ehitada üheksa tugevat kaid. Ka sellele on seletus: „Mulle meeldib ujuda ja ma ujun ümber saare ühelt kailt teisele. Tuulise ilmaga ankurdan paadi mõnikord lõunaküljele, mõnikord põhjaküljele.”