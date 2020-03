Soome saadab tuhandeid koroonaproove Lõuna-Koreasse analüüsimiseks

Finnair alustas liiklust sel liinil laupäeval, 28. märtsil, kasutades tühje reisilennukeid Airbus A350-900, mis sisaldavad vaid kaupa. Tagasilende kasutatakse kaitsevahendite ja proovimaterjalide Soome toomiseks.

Lõuna-Koreal on kõrge testimisvõimekus, mille tõttu alustasidki soomlased rahvusvahelist katsekoostööd sealse partnerlaboriga. Eesmärk on võimaldada järgmise kahe nädala jooksul analüüsida 18 000 proovi. Tulemused saadakse kahe päevaga pärast proovide võtmist.

"Olen väga uhke selle üle, kui kiiresti see operatsioon lühikese ajaga võimalikuks sai," ütles Mehiläineni tegevjuht Janne-Olli Järvenpää. Ta rõhutas, et oluline on testida kõiki raskelt haigeid patsiente ning haigete hooldamisel on tähtis, et ka arstid ja õed oleksid tööl kontrollitud ja terved.

Järvenpää tänas ka Soome ettevõtteid ja riigiasutusi, kes plaanile õla alla panid. Erainitsiatiivil alanud Finnairi Souli-lende toetavad mitmed Soome suuremad jaekaubanduse, rahanduse ja ekspordi valdkonna tööandjad, näiteks Ensto, Fazer, Kesko, Kone, Neste, UPM, Tieto, Valmet ja Wärtsilä.

Soome kaubanduskoja tegevjuhi Juho Romakkaniemi sõnul püüavad suurettevõtted anda oma panuse soomlaste tervise ja elu kaitseks. "Kaasatud ettevõtted on soovinud anda kõigile soomlastele ühesuguse võimaluse sümptomite kontrollimiseks. Meie ühine eesmärk on võidelda epideemiaga, sest iga nädal kriisis kärbib üle ühe miljardi euro meie majandusest," lisas ta.