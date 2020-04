Soome riigi aia taha läinud näomaskiostu taga on Tallinnas ilukirurgiakliinikut pidav kõmumeedia staar ja arestitud varadega ärimees

Üks neist on Eestis ilukirurgiakliinikut pidav ja kõmulehtede veergudelt tuntud Tiina Jylhä, kes süüdistab muu hulgas kiirlaenuettevõtet pidanud ja võlgade katteks arestitud varadega ärimeest Onni Sarmastet kuritahtlikus omastamises. Sarmaste väidab aga, et on langenud ise petmis- ja väljapressimiskatse ohvriks, vahendab Yle Uutiset.

Suomen Kuvalehti teatel ei tellinud Soome riik Hiinast hangitud näomaske otse Hiinast, vaid Sarmaste ettevõttelt. Eile teatas Soome Varustuskindluskeskus, et saadud kaupa ei saa Euroopa standardite järgi haiglas kasutada.

Jylhä ütles, et Varustuskindluskeskus tellis näomaske tema ettevõttelt ja Sarmaste pidi olema hankes ainult konsultant, kes pidas riigiga läbirääkimisi.

Jylhä sõnul kaaperdas aga Sarmaste miljoneid väärt tehingu, teatades Varustuskindluskeskusele vale Belgia kontonumbri ettemaksu saamiseks.

Sarmaste väidab aga, et tema eesmärk oli hankida riigile müüdavaid tarbeid Jylhä ettevõttelt, aga viimane ei suutnud neid tarnida. Sarmaste sõnul palkas Jylhä koos oma mehe Tapani Valkoneniga mootorrattajõugu Põrguinglid temalt viit miljonit eurot välja nõudma. Sarmaste jutu järgi visati talle esmaspäeval aknasse suur kivi.

Soome Varustuskindluskeskus Suomen Kuvalehtile kommentaari ei andnud.

Soome tööminister Tuula Haatainen teatas, et nõudis ebaselguste kohta kaitsevahendite ostus kiiret selgitust.

„Varustuskindluskeskus on töö- ja majandusministeeriumi haldusalas olev ametkond. Eile õhtul ja täna hommikul on olnud avalikkuse ees esil ebaselgusi seoses kaitsevahendite ostuga. Nende ebaselguste kohta olen kohe hommikul palunud kiiret selgitust,“ kirjutas Haatainen Twitteris.

