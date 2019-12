Soome Reservistide Liit mõistis hukka Vene muuseumi valed tõlgendused Talvesõja põhjustest – muuseum selgitas tõlkeveaga

Moskvas tegutsev riiklik Võidu Muuseum teatas eelmisel laupäeval, et Talvesõda puhkes, sest Soome suurtükivägi tulistas Nõukogude vägede positsioone. Viidatakse Nõukogude Liidu lavastatud Mainila laskudele, millega õigustati Soomele kallale tungimist, vahendab Yle Uutiset.

„Nõukogude-Soome sõda algas 80 aastat tagasi. Seda nimetatake veel „Talvesõjaks”. 105 päeva kestnud relvakonflikti jooksul sadu tuhandeid tapetuid ja haavatuid. Alguse ajendiks oli Nõukogude vägede positsioonide tulistamine Soome suurtükiväe poolt,” teatas Võidu Muuseum.

Советско-финская война началась 80 лет назад. Ее еще называют «Зимняя». За 105 дней вооруженного конфликта – сотни тысяч убитых и раненых. Поводом к началу послужил обстрел финской артиллерией позиций советских войск. pic.twitter.com/xxkQvU7fEJ — Музей Победы (@muzeypobedy) November 30, 2019

„Vene Föderatsiooni tollane president Boriss Jeltsin määratles juba 1994. aastal, et Talvesõda oli Stalini kuritegu Soome vastu,” ütles Soome Reservistide Liidu esimees Ilpo Pohjola oma teates ja lisas, et ka Venemaa praegune president Vladimir Putin on märkinud, et ta ei oleks samas olukorras Jossif Stalini moel toiminud.