Soome raport: ametlikult saab Soome Venemaalt kiita, aga kaudselt ja mitteametlikult manitsetakse Venemaa huvidega arvestama

Raporti järgi püüab Venemaa mõjutada Soomes toimuvat julgeolekupoliitilist arutelu ja otsuste tegemist, vahendab Yle Uutiset.

Raportis öeldakse, et Venemaal on Soomele kaks keskset sõnumit. Positiivses sõnumis kiidetakse riikide häid ja toimivaid naabrussuhteid. Negatiivses sõnumis hoiatatakse aga, et head suhted ei ole enesestmõistetavad, kui Soome ei tegutse vastutustundlikult ehk ei võta arvesse Venemaa huve.

„Eriti esimene, positiivne sõnum edastatakse otse ametliku kanali kaudu: seoses kõrgetasemeliste visiitidega, ametlikes avaldustes ja valitsuste erineva taseme kohtumistel,” öeldakse raportis.

Hoiatavat sõnumit edastatakse Soome mitteametlikumate kanalite kaudu ja kaudsemalt. Soome aga manööverdab selles olukorras, tihendades koostööd partneritega ja hoides samas käigus dialoogi Venemaaga.

Raporti järgi on Venemaa naaberriikide seisukohalt problemaatiline, et Venemaa määratleb oma julgeolekut viisil, mis suurendab teiste riikide julgeoleku puudust.

Suhtumine Soomesse peegeldab Venemaa laiemaid välis- ja sõjalispoliitilisi eesmärke. Nende hulka kuuluvad raporti järgi NATO laienemise takistamine ja Euroopa Liidu otsuste tegemise õõnestamine.

Soome jaoks on tähtis, et riigid saavad oma julgeolekulahendused ise valida. Venemaa jaoks on rahvusvaheline poliitika pidev võimuvõitlus ja talle tuleb kasuks killustunud lääs.

„Venemaa seisukohast on valitud kurss toiminud,” märgitakse raportis.