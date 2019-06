Soome rahvaesindajatel kulus taksosõitudele pelgalt esimesel kuul 46 000 eurot

Iltalehti andmetel esitas pelgalt kuus parlamendiliiget (Joonas Könttä, Antti Rantakangas ja Pekka Aittakumpu Keskerakonnast, Johanna Ojala-Niemelä ja Timo Harakka sotsidest ning Joakim Strand kohalikust Rootsi Rahvaparteist) umbes kuu aja jooksul hüvitamiseks taksoarveid enam kui tuhande euro eest.

Võimuerakonda kuuluv Esko Kiviranta sõitis taksoga enim: tema kasutas viimastel nädalatel taksokaarti 60 korda, tihti oli tegemist lühemate kui kahe kilomeetri pikkuste sõitudega. Temast enam kulus taksosõitude peale maksumaksjate raha aga Joonas Könttäl, samuti valitsuses olevast Keskerakonnast: tema tegi 43 sõitu, mis läksid kokku maksma 1317 eurot.

Ohtralt on tehtud ka pelgalt mõnesajameetri pikkuseid taksosõite: selles oli omaette rekordiomanik Jari Myllykoski Vasakliidust, kes pidas vajalikuks tellida takso, et sõita pelgalt kakssada meetrit. Temast enam tegi vähem kui kilomeetri pikkuseid sõite aga Mikko Kärnä Keskerakonnast, kes kommenteeris, et tema tuli Helsingisse tööle, mitte kõndima.

700-eurone konjak