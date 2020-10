Soome psühhoteraapiakeskus langes küberrünnaku ohvriks. Nüüd pressitakse keskuselt ja klientidelt raha välja

Tundmatu väljapressija varastas Vastaamo klientide isikuandmeid ja haiguslugusid ning avaldas interneti salastatud võrgus tor vähemalt 300 inimese andmeid. Väljapressija on nõudnud Vastaamolt 450 000 euro väärtuses bitcoine ja ähvardanud avaldada lisaandmeid, kui tema nõudmisi ei täideta, vahendab Yle Uutiset.

Laupäeval hakkasid ka üksikud kliendid e-postiga väljapressimiskirju saama. Nendes nõuti 200-500 euro väärtuses bitcoine.

Väljapressija ähvardas avaldada lisaks isikuandmetele ka haiguslood koos vestluste üleskirjutustega, kui nõudmistega ei nõustuta. Ei ole teada, kas väljapressija ja andmete varastaja on sama isik.

Kuritegu uurivad Soome keskkriminaalpolitsei ja mitmed teised ametkonnad. Juurdluse juht, kriminaalkomissar Marko Leponen keskkriminaalpolitseist rõhutas, et väljapressimisele ei tohi mingil juhul alluda.

Väljapressija avaldas tor-võrgus vähemalt 300 kliendi isikuandmed. Tegelik arv võib olla suuremgi. Väljapressija on mõista andnud, et tema valduses on 40 000 inimese andmed.

Vastaamo-vastase küberrünnaku ja väljapressimisega seoses oli laupäevaks tehtud üle 200 kuriteoavalduse.

Vastaamo on teatanud, et teavitab kõiki kliente, kelle andmeid on varastatud.

Ettevõte on pakkunud psühhoteraapiateenuseid sisseostuteenusena Soome mitmes ravipiirkonnas. Helsingi ja Uusimaa, Päris-Soome, Pirkanmaa ja Kanta-Häme ravipiirkonnad on teatanud, et nende haiglate psühhoteraapiaklientide andmed on võinud olla varastatute hulgas.

Vastaamo praegustel andmetel on varastatud andmed perioodist enne 2018. aasta novembri lõppu. Küberrünnakuid on tõenäoliselt olnud kaks, esimene 2018. aasta novembris ja teine 2018. aasta novembri ja 2019. aasta märtsi vahelisel ajal.

Vastaamo andmetel teises rünnakus andmeid ei varastatud. On siiski võimalik, et mõningaid andmeid on vaadatud ja kopeeritud ka teise rünnaku ajal.