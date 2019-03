Soome professor Eesti välisluureraportist: peab olema puruaus või purujuhm, et nii öelda

„Hinnang võib paika pidada, aga miks ütleb riik oma strateegilises kommunikatsioonis, et tema julgeolekugarantiid võivad ta sõjalise konflikti objektiks muuta? Peab olema puruaus või purujuhm, et nii öelda,” lausus Lalu.

Lalu hinnangul on eestlaste sõnum suunatud NATO partneritele. Eesti tahab meelde tuletada, et riigid kuuluvad samasse sõjalisse allianssi ja et rünnak võib tulla Eesti kaudu. Eestlaste arvates oleks põhjust kulutada jõuvarusid ühisele kaitsele.

Eesti välisluureraport ei mõjuta Lalu arvates otseselt Soomet. Raport on aga siiski tähtis sõnavõtt Eesti seisukohtade kohta.

„Nad räägivad sellestsamast Venemaast, mis on meilgi piiri taga,” ütles Lalu.