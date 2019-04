Soome president Niinistö teel Peterburi: uus leht on pöördumas – Norra, Rootsi ja ka Eesti kohtuvad Putiniga

Norral ja Venemaal on praegu mitmeidki tüliküsimusi, millest üks puudutab GPS-i segamist riigi põhjaosas. Teine suur teema riikide suhetes on Venemaal vangistatud Norra endise piirivalvuri Frode Bergi saatus: Venemaa süüdistab Bergi spionaažis ja tema kohtuprotsess on Moskvas lõpusirgel.

Rootsil on aga hiljuti olnud Venemaaga spionaažiskandaal nagu Eestilgi.

Ilta-Sanomat küsis Niinistölt, kas Norra ja Rootsi peaministrid on enne Peterburi sõitu temaga konsulteerinud.

„Nad on küll meiega ühenduses olnud. Samuti nagu Eestistki,” ütles Niinistö, avamata siiski lähemalt arutelude sisu.

Niinistö ise on erinevalt Rootsi, Norra ja Eesti juhtidest Putiniga regulaarselt kohtunud vaatamata Euroopa Liidu ja üldiselt lääneriikide sanktsioonidele.

Ilta-Sanomat märgib, et nüüd saab Niinistö viis Venemaaga suhelda lõpuks kõrgeima taseme õnnistuse ka Rootsilt, Norralt ja Eestilt.