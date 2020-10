Soome president Niinistö: isiklike rünnakute tekitatav vastastikune vihkamine tänapäeva diskussioonis on ohtlik riigikaitse seisukohalt

Kuigi Soomel on otsekontaktid kõigis suundades, ei kanna see Soomet Niinistö sõnul lõpmatuseni, vahendab Ilta-Sanomat.

„Vaja on seda riigikaitsevaimu,” ütles Niinistö.

Niinistö viitas sõjalisele riigikaitsele ja Soome võimele tõrjuda „vägisi tulijaid”, mis teeb Soomest „pädeva olekuga partneri samamoodi mõtlejatele”.

„See on meie oma kaitse seisukohalt märkimisväärne sõnapaar,” ütles Niinistö.

Niinistö tuletas meelde ka ajalugu.

„Meil võib olla kujutelm, et see juhtus ju ometi mingis üksmeeles või ühise püüdena,” ütles Niinistö. „Oli ka tülisid ja erimeelsusi, aga ma ei mäleta, et väga palju oleks vastaspoolt tõrjutud või vihatud.”

Seejärel tuli Niinistö tänapäeva.

„Tänapäevases diskussioonis tekitab küll muret see, et asja sisu kõrval on saanud tavaks vastaspoole isiku otsene puudutamine ja nii tekitame üksteise vastu antipaatiat,” lausus Niinistö. „See on väga ohtlik meie ühise tahte seisukohalt. On tähtis, et suudaksime ellu viia konkreetseid mõtteid, mis on peas noorsool, ja et püüdleksime endiselt sama konstruktiivse eesmärgi poole, kuigi vahendid võivad erineda.”

Niinistö tuletas meelde, et riigikaitse on ka „kõrvade vahel”.

„Hübriidmõjutamise ajal peab olema selgroogu osata hinnata ja tõrjuda seda, mis üldse asja juurde ei kuulu,” sõnas Niinistö.