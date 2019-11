Soome postitüli tõttu astus tagasi minister, opositsioon nõuab ka peaminister Rinne tagasiastumist

Paatero tagasiastumise taga on tüli seoses Soome Postiga, mille töötajad alles streigi lõpetasid, vahendab Ilta-Sanomat.

Rinne rõhutas pressikonverentsil, et tema arvates on Soome Post toiminud valesti ja ettevõtte juhatuse positsiooni hinnatakse. Rinne sõnul on post üritanud oma teadetes hämada postitüli kesksete kuupäevadega.

„Post on tegutsenud riigi kui omaniku tahte vastaselt ja andnud vigast informatsiooni selle kohta, miks kollektiivlepingut peaks muutma hakkama,” ütles Rinne.

Posti töötüli areng on ajanud peaminister Rinne ja minister Paatero viimastel päevadel üha keerulisemasse seisu. Asi puudutab seda, millisel hetkel sai riik kui omanik teada Posti pakikäitlejate üleviimisest Posti teenuste ja seega teise kollektiivlepingu alla. Posti sellest otsusest tekkis paksu pahandust, mis viis streikideni.

Rinne ja Paatero on teinud avalikkusele asja kohta vastuolulisi avaldusi, muu hulgas selle kohta, kas posti otsusel oli riigi kui omaniku toetus. Lõpuks on küsimus selles, kas ministrid on parlamendi ees tõtt rääkinud.

Eile ütles Rinne Eduskuntas, et Paatero teatas postile, et riik kui omanik on vastu pakikäitlejate üleviimisele. Rinne sõnul eiras posti juhtkond riigi kui omaniku tahet.

Posti juhatuse esimees Markku Pohjola tegi aga täna hommikul avalduse, milles lükkas ühemõtteliselt Rinne esitatud väited ümber. Pohjola sõnul ei ole postile ühelgi hetkel öeldud, et riik kui omanik on pakikäitlejate üleviimise vastu.

Valitsuskoalitsiooni kuuluvate roheliste esimees Maria Ohisalo ütles, et loodab saada peaministrierakonnalt sotsiaaldemokraatidelt informatsiooni postitülile järgnenud olukorra selgitamiseks.