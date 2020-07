Soome Posti nimel on välja petetud üle 200 000 euro, raha on automaadist välja võetud Eestis

Viimase nädalavahetuse käigus ja selle järel on Helsingi politsei teada saanud enam kui 30 ohvrist. Viimase nädalavahetuse kuritegelik tulu on olnud umbes 19 000 eurot, teatab Soome politsei oma veebilehel.

Kõigi juhtumite puhul on Soome Posti saadetise saabumisteatena näiv SMS juhatanud kasutaja veebilehtedele www.smartpostkoodi.net või www.smartpostseuranta.com. Isikuandmete kättesaamiseks tehtud ajutine veebileht on palunud internetipanga koodidega sisselogimist. Teadaolevalt vähemalt Nordea ja Osuuspankki internetipanga koode ja isikuandmeid ärakasutades on võetud kiirlaene. Saadud raha on kantud kohe Soome pangakontole ja võetud Eestis pangaautomaadist välja.

Foto: Poliisi

„Pettused on professionaalselt toime pandud. Veebileht on kõikidel kordadel olnud kasutusel ainult ühe nädalavahetuse, mille käigus on SMS-e saadetud palju. Raha on tankistide abil samal nädalavahetusel välja võetud,” ütles kriminaalinspektor Jukkapekka Risu Helsingi politseist.