Soome politsei sai vaenu õhutamise kaebusi aastakümnete taguste naljasaadete kohta, uurimist siiski ei alustata

Politsei teatas, et enamik uurimistaotlustest sisaldas ainult üldise iseloomuga väidet võimaliku kuriteo kohta. Paljas väide kuriteo kohta ja seda puudutavad asjaolud ei ole asjakohane alus eeluurimise alustamiseks ega isegi laiaulatuslikuks andmete kogumiseks ja kontrollimiseks, teatas politsei.

Politsei ei leidnud ka, et nendes kultuuritoodetes oleksid olemas vaenu õhutamise kuriteo tunnused. Uuritud on politsei teatel mõningaid videolõike, kui need on uurimistaotlustes välja toodud.

Politsei ei saanud selgust selles, et kultuuritooteid oleks kasutatud mingi muu asjaga seoses, mis koos nende kultuuritoodetega tekitaks sallimatust, põlgust või viha mingi kaitstud vähemuse vastu. Seega ei ole põhjust kahtlustada kuritegu ja eeluurimist ei alustata.

Vanad sketsisarjad võeti Soomes luubi alla eelmisel nädalal pärast seda, kui näitleja ja praegune parlamendi liige roheliste erakonnast Pirkka-Pekka Petelius palus andeks enda ja Aake Kalliala kunagiste saame pilanud tegelaskujude Naima-Aslaki ja Soikhiapää eest.