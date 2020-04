Soome politsei: piiride sulgemine tekitas narkootikumide puuduse, poleks ime, kui tarvitusele võetaks piiritusevedajate meetodid

Narkootikumide tarvitajate rahutus hakkab juba välja paistma, vahendab Yle Uutiset.

„Jah, seda on näha. Eriti opioidipõhiste narkootikumide tarvitajad tunnevad end halvemini nii füüsiliselt kui ka psüühiliselt. Ka üldiselt kõik need tarvitajad, kelle aineid Soomest ei saa,“ ütles sõltuvuste raviga tegeleva A-klinikka tegev- ja meditsiinijuht Kaarlo Simojoki.

Ainetest tekib kiiresti puudus, sest nende tavalised sissetoomiskoridorid on reisiliikluse lõppemise tõttu kinni. Nii Simojoki kui ka Soome keskkriminaalpolitsei eriuurija Jari Leskinen ütlevad, et suuri varusid riigis ei ole.

„Narkootikumidele ei ole „varustuskindlusladusid“. Kui normaaloludes toimub suur konfiskeerimine, täitub lünk kiiresti. Nüüd nii ei juhtu, sest suletud piire on mitu,“ kirjeldab Leskinen.

Näiteks amfetamiin tuleb Soome tavaliselt Kesk- või Lääne-Euroopast sadamate kaudu.

Kriminaalkomissar Jari Luoto Sise-Soome politseist teab Tampere ja seda ümbritseva Pirkanmaa maakonna olukorda.

„Kui ainete kättesaadavus halveneb, tõusevad hinnad. Tõenäoliselt kasvab vägivald nende suhtes, kelle kohta teatakse, et neil on narkootikume. On juba märke nende inimeste valmistumise kohta ja ka enese varustamise kohta,“ ütleb Luoto ja viitab eeskätt külmrelvadele.

Raha saamiseks pannakse ka vargusi ja muid kuritegusid toime nüüd nii, et politseil „häirekellad löövad“. On viiteid ka apteekidesse sissemurdmistele.

Yle uudiste arhiivi järgi on äsja sees käidud Nakkila ja mitmes Espoo apteegis.