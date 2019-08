Soome politsei palus inimeste abi ohtlike ja relvastatud kurjategijate tabamiseks

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: reuters

Soome politsei palus inimestel võimude poole pöörduda, kui neil on teavet laupäeva õhtul Porvoos toimunud tulistamise kohta, kus kaks politseinikku said vigastada. Juurdlusbüroo (NBI) hoiatas pühapäeva pärastlõunal oma Twitteri kontol, et jooksus olevad ründajad on "relvastatud ja ohtlikud".