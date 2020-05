Soome politsei kurdab koroonaajal moodi läinud kihutamise üle, oma osa annavad ka eestlased

Suurimad kiirused lõikudel, kus on lubatud kiirus sada kilomeetrit tunnis, olid nädalavahetusel 212 ja 210 kilomeetrit tunnis, vahendab Yle Uutiset.

Kõige rohkem võeti juhilubasid hoiule Ida-Uusimaa piirkonnas, kus nädalavahetusel jäi loast ilma 54 juhti. Osa neist joobes juhtimise tõttu.

„See nähtus on kordunud nüüd igal nädalalõpul. Keskmiselt on lube riiulile jäänud 35 nädalalõpu kohta. Eelmine nädalalõpp oli kõige hullem 54 loaga,” ütles Ida-Uusimaa politsei liikluspolitseisektori ülemkomissar Timo Leppälä.

Leppälä rõhutas, et samasugust hoolimatust on koroonaajal olnud kogu riigis.

„Kihutajad seavad lisaks endale ja reisijatele ohtu kõik teised liiklejad. Autojuhtidel peaks olema samasugust ühisvastutust teiste inimeste suhtes, nagu on olnud nende koroonanädalate ajal üldiselt ühiskonnas,” ütles Leppälä.

Helsingis oli juhiloa kaotanuid üle kümne. Oli ka mitmeid loata sõitnuid. Helsingi politsei teatel oli suurim kiirus lõigul, kus on lubatud sada kilomeetrit tunnis, 204 kilomeetrit tunnis.

„Autojuhte on vähem, nii et osa tundub arvavat, et on ruumi kihutada,” ütles Helsingi politsei liikluspolitseikomissar Pasi Tuominen.

Viikonlopun aikana #Helsinki #liikennepoliisi joutui määräämään useita

kuskeja ajokieltoon pääasiassa rajujen ylinopeuksien vuoksi 👮🏽‍♂️👎🏽 pic.twitter.com/hGu4D0tKRn — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) May 24, 2020