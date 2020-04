Soome politsei külmutas veel skandaalses kaitsemaskitehingus osalenud ärimehe raha: kokku on kinni 2,7 miljonit

Eelmisel nädalal teatati, et keskkriminaalpolitsei külmutas Sarmaste varasid üle kahe miljoni euro väärtuses ja nüüd lisati veel pool miljonit, vahendab Yle Uutiset.

„Minu raha on nüüd kokku külmutatud 2,7 miljonit eurot. Küsimus on rahas, mis tuli minu kontole äritegevusest,” ütles Sarmaste Ylele.

Politsei Sarmaste varade külmutamist ei kommenteeri.

„Praegusel hetkel ei ole midagi uut öelda. Asi edeneb,” ütles kriminaalinspektor Tomi Taskila keskkriminaalpolitseist.

Sarmaste kirjutab parajasti politseile seletuskirja kaitsevahendite tehingu kohta. Ta nõuab politseilt raha kasutamiseks vabastamist.

Soome keskkriminaalpolitsei uurib seoses Soome Varustuskindluskeskuse kaitsemaskihankega rasket kelmust. Politsei ei ole avaldanud, kes on kahtlusalused.

Sarmaste ütles eelmisel reedel, et on viiteid sellele, et kahtlustatakse teda.

Politsei peab otsustama, mida Sarmaste külmutatud rahaga teha. Kohtus võib nõuda selle konfiskeerimist või tuleb see tagastada. Varad saab konfiskeerida ka kaitsevahendite tehingu juurdluse juhi otsusega.

Soome kõmuväljaanne Seiska on varem teatanud, et Sarmaste ostis kohe pärast kaitsemaskitehingut kaks luksusautot – Bentley ja Porsche.

Täna pärast keskpäeva ütles Sarmaste Ylele, et autosid ei ole politsei vähemalt veel konfiskeerinud.

Soome Varustuskindluskeskus maksis Sarmastele isiklike kaitsevahendite eest viis miljonit eurot. Kontrollimisel selgus, et Sarmaste muretsetud kaitsemaskid ei sobi haiglas kasutamiseks.