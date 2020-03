Soome politsei: iga Uusimaa piiri ületajat hakatakse kontrollima

Sellised arvesse minevad põhjendused on: võimude tegevus, töölkäimine, seadusega sätestatud kohustuse täitmine, lähedase surm, lapsega kohtumine või muu kaalukas isiklik põhjus. Näiteks lähisugulase põetamine haiguse korral.

Inimestel on kohustus tõendada oma isikut ja esitada politseile tõend selle kohta, miks on reisimine vältimatu.

Aapio ütles, et politsei loodab saada inimestelt kirjalikke tõendeid, aga neid otseselt ei nõuta. Tööandja võib näiteks koostada dokumendi, kus on kirjas, kus isik elab ja kus töötab. Oluline on, et põhjendus on selge ja kontrollitav.

„Väga pikki jutustusi politsei ei kuula,“ lausus Aapio.

Liikumispiirangute kontrollimine nõuab hinnanguliselt päevas kuni 700 politseiniku tööpanust.

