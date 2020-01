Soome poliitikaajakirjanik: konservatiivid kardavad Sanna Marini tõttu kaotada oma meheau nagu meesmodell Kumu maalil

„Küsimus ei ole selles, nagu ei hindaks konservatiivsed mehed naisi, hindavad küll ja vähemalt tahaksid hoida neid nagu lille peopesal. Peredes võivad naised olla kuningannad ja printsessid,” kirjutab Nurmi. „Kodu kuningannal ei oleks aga siiski sobiv tõusta avalikule näitelavale kuningannaks ehk poliitikas peaministriks.”

Helme näitas Nurmi sõnul, milline võitlus Soomes, Balti riikides ja Kesk-Euroopa idaosas ühiskondade sees on alanud.

Ungari ja Poola tee on helmelikus strateegias ka teiste Euroopa rahvaste tee.

„Seal juhtub häid asju. See on selline liberaalne poliitiliselt korrektne hüsteeria, mis valitseb Euroopas nende riikide ja rahvaste kohta. Ungarlased teevad just seda, mida nad peavad tegema. Nad kaitsevad oma rahvuslikku identiteeti, rahvusriiki ja suveräänsust. Sama käib Poola kohta. Need inimesed, kes näevad ungarlaste tegevuses midagi valet, eksivad ise,” tsiteerib Nurmi taas Helmet.

Õigusriik, ehtne demokraatia ja vastutustundlik sõnavabadus peavad helmelikus maailmapildis konservatiivsele natsionalismile teed andma, märgib Nurmi.

„Eestis räägivad liberaalid ka Euroopa väärtustest. Konservatiivina ma ei jaga neid väärtusi. Euroopa on vähem ja vähem demokraatlik,” väitis Helme Soome ajakirjanikele.

Soomes räägivad paljud Põlissoomlaste poliitikud helmeliku hääletooniga, ütleb Nurmi.

Ungari peaministri Viktor Orbáni, Mart Helme ning Poola Õiguse ja Õigluse partei esimehe Jarosław Kaczyński poliitiliste eesmärkide realiseerumise takistamiseks on Euroopas nüüd ja tulevikus vaja naiste emantsipatsiooni, leiab Nurmi.

Nurmi peab Marini Kumu külastamist võimsaks poliitiliseks teoks.

„Üheks põhjuseks, miks me oleme tahtnud siin külas käia, on see, et siin on tegemist nii Eesti kui ka Soome märkimisväärsete kunstnike töödega. Tarja Halonen oli ju detsembris näitust avamas. Usun, et näitus on suurepärane,” vastas Marin Iltalehti küsimusele, millise sõnumi näitus talle annab.