Soome piirkonnavalitsusamet lükkas ümber riigi valitsuse väited suurte koroonalekete kohta piiril

Peaminister Marin nõudis karmimaid meetmeid piirile laupäeval, vahendab Yle Uutiset.

Marini sõnul on valitsus võimetu selles asjas midagi tegema, sest reisijate testimist puudutavad volitused on piirkonnavalitsusvõimudel. Vaid nemad võivad määrata piirile tervisekontrolle ehk praktikas tihedamat testimist.

Piirkonnavalitsusamet lükkas aga väited piiriületuskohtade suurte koroonalekete kohta ümber.

„Valdaval osal on eelnev tõend ja vaid üksikud keelduvad vabatahtlikust testist,” ütles piirkonnavalitsusameti ülemarst Anne Hiiri.

Hiiri sõnul keeldub testist umbes kaks reisijat sajast.

Hiiri ütles, et piirkonnavalitsusametid on andnud testimist praktikas läbiviivatele omavalitsustele juhised tõsises koroonaolukorras vajalikul moel tegutsemiseks. Hiiri sõnul on omavalitsused nii ka tegutsenud.

„Kõik meetmed on püütud kasutusele võtta nii kiiresti kui võimalik,” ütles Hiiri. „Positiivseid proove tuvastatakse piiriületusega seoses tehtud testides vähe.”

Marin rääkis laupäeval seadusandluse muutmisest nii, et riigi valitsusel oleks suuremad volitused otsustada näiteks piiril testimise praktiliste küsimuste üle.

Sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru jätkas arutelu sel teemal eile. Kiuru sõnul tuleb piiride tervishoiujulgeolekut veelgi suurendada, sest kuigi piirkonnavalitsusvõimudel ja omavalitsustel on kehtiva seadusandluse järgi juba võimalus inimesi laiaulatuslikult piiridel testida, ei ole neid tööriistu Kiuru sõnul siiski piisavalt kasutatud.

Piirkonnavalitsusametis imestatakse, kuidas piir paremini peaks, kui käsud tuleksid riigi valitsuselt.

Hiiri sõnul toimib kõik suurtes piiriületuskohtades nagu sadamates ja lennujaamades väga hästi.