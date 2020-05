Soome piirivalvurid Tallinna sadamas: 99% usub nõuandeid, aga väike osa läheb ikka õnne proovima

Soome piirivalve saatis mehed Tallinna eelmisel nädalal, kui Soome ja Eesti vaheline laevaliiklus enam kui kuuajalise pausi järel taas tööpõhisele ja muule vältimatule reisimisele avati, vahendab Yle Uutiset.

„Oleme sadamas valves enne iga laeva väljumist Helsingisse ja anname nõu piiriületusega seotud asjades. Räägime näiteks, milliseid dokumente Soome piiril vaja läheb ja milliseid põhjuseid peetakse vältimatuks reisimiseks,” ütleb Tiihonen.

Eesti Politsei- ja Piirivalveamet on saatnud kaks piirivalvurit omalt poolt Helsingisse samasugust nõu andma.

Tiihonen ja Aatsinki ei saa kellelgi Eestist lahkumist keelata, nagu ei saa nende Eesti kolleegid keelata kedagi Soomest lahkumast.

Siiski saavad nad õhutada inimest reisimist vältima, kui tema reisi- või muud dokumendid ei vasta Soome võimude nõuetele.

„99% inimestest usub meie nõuandeid, aga alati leidub üksikjuhtumeid, kes lähevad õnne proovima. Need on need, kes siis piirilt tagasi saadetakse. Enamik leiab ennast samast laevast, millega just tuli,” ütleb Tiihonen.

Soome on pidanud piirilt tagasi saatma vaid mõne Eestist tulnud riiki siseneda püüdnu. Eesti on aga pidanud tagasi saatma üle 50 Soomest tulnud inimese.

Tiihonen arvab, et põhjus on tõhus teavitamine reisireeglitest Eesti poolel. Soome ja Eesti piirivalved, Soome saatkond Tallinnas ja Eesti meedia on Tiihoneni sõnul teavitustöösse tõsiselt panustanud.

Tiihonen ja Aatsinki jätkavad tööd Tallinna sadamas vähemalt selle nädala lõpuni.

Nõustamine pidi lõppema juba varem, aga see teenus osutus nii tõhusaks, et seda otsustati jätkata.

Soome ja Eesti vahel pendeldavate inimeste olukorrad on väga erilaadsed, mistõttu peavad paljud isiklikke nõuandeid kasulikeks.

„Iga reisija olukord on omalaadne. Inimestel on väga erinevad taustad, kodakondsused, töösuhted ja peresuhted,” ütleb Tiihonen.

Piirivalvurid rõhutavad siiski, et ametkondade veebilehtedelt leiab kogu vajaliku informatsiooni, mida nemadki reisijatele jagavad.

„Enne ühest riigist teise reisimist tasub käia vaatamas Eesti või Soome piirivalve veebilehelt reisimisega seotud juhiseid. Kõik muudatused lisatakse sinna reaalajas,” ütleb Tiihonen.