Soome piirivalve teatel on võidud rikkuda Estonia hauarahu

„Meil on tähelepanekuid, et seal on varustust ja sukeldujaid vees. On sukeldutud,” rääkis Lääne-Soome merepiirivalve abiülem Petteri Partanen olukorrast.

Varustuse järgi on Soome merepiirivalve järeldanud, et alusel on filmigrupp. Aluse pardal on olnud näha kaugjuhitavat sukeldumisrobotit.

Partanenil ei ole täpset informatsiooni tegutsejate kohta. Aluse pardal olijate isikud ei ole talle teada.

„Meil on kinnitamata informatsioon, seal on vähemalt Saksamaa ja Rootsi kodanikke,” ütles Partanen.

Soome piirivalve on alusega kontaktis olnud. Kui Fritz Reuter Estonia uppumispiirkonda saabus, kutsus Soome piirivalve laeval olijaid mitte sukelduma ja hoiduma muidu hauarahu rikkumast.

Partanen ütles, et piirivalve jälgib aluse tegevust . Piirivalve helikopter jälgib, mis Estonia uppumispaigas toimub.

„Me peame ressursside piirides piirkonda hoolikama jälgimise all. Meil on piirkonnas patrull,” ütles Partanen.

Partaneni sõnul ei ole Soome piirivalvel aga volitusi tegevusse kuidagi sekkuda.

Aluse omanik Ulrich Restemeyer ütles Ilta-Sanomatele, et see on renditud telekanalile, mis on pärit väljastpoolt Saksamaad. Millisest riigist see on, Restemeyer ei öelnud. Samuti ei paljastanud ta, kui pikk rendileping on.