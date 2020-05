Soome piirivalve: Eesti saatis eelmisel nädalal piirilt tagasi 54 Helsingist saabunut, Soome 5 Tallinnast saabunut

Eelmise nädala neljapäevast, 14. maist on soomlastel olnud lubatud Eestisse reisida ilma kohustusliku 14-päevase karantiinita, kui reisimise põhjus on töö, õpingud või muud vältimatud, näiteks perekondlikud põhjused.

Oma kodanike põhiseaduslikku õigust riigist lahkuda või riiki siseneda ei ole Soome võimudel võimalust piirata.

Seega kui soomlane tahab laevaga Tallinna sõita, on see praegu võimalik ka siis, kui ei olda kindel, kas Eesti poolel maale pääseb. Ähvardab aga tagasisaatmine.

Helsingi sadamas kontrollib riiki sisenemise eelduste täitmist Soome piirivalve, kelle tähelepanu on suunatud riiki sisenejatele. Kui Soome reisija on ostnud lõbureisi eesmärgil pileti Tallinna suunduvale laevale, ei saa Soome võimud takistada teda laevale minemast.

„Kui inimesel on pilet ja ta on minemas, ei saa me lõpuks teda takistada. Loomulikult ei saa me tagada teise riigi võimude eest, et inimene ka maale pääseb,” ütles Soome lahe merepiirivalve abiülem Simola. „Võimuesindajana loomulikult loodad, et kõik toimivad vastutustundlikult ja järgivad soovitusi asjatu reisimise vältimiseks.”

Teises suunas ehk Soomest tagasi Eestisse saadetute arv on seni viis: kaks neljapäeval ja kolm pühapäeval. Simola peab seda Tallinnas toimuva teavitamise teeneks.

Soomel on nimelt Tallinnas kaks piirivalvurit, kes teavitavad reisijaid riiki sisenemise tingimustest Soomes. Tänu nende soovitustele on Simola sõnul kümned eestlased reisiplaanidest loobunud.

Helsingis küsivad piirivalvurid riiki siseneda soovijatelt reisi põhjust. Vajaduse korral võtab piirivalve ühendust näiteks tööandjaga. Simola ei vastanud otse küsimusele, kas kõigilt reisijatelt, kes ei ole Soome kodanikud, nõutakse põhjusi alati sama hoolikalt.

Helsingist tagasi saadetud isik suunatakse järgmisele võimalikule tagasi sõitvale laevale.

„Ebaselged juhtumid suunatakse niinimetatud teise liini kontrolli, kus inimest küsitletakse täpsemalt,” ütles Simola.

Helsingi ja Tallinna vahel liiklevad Eckerö Line ja Tallink teatasid, et ühel laevareisil on parimal juhul 400-500 reisijat.